La pagella di Grazia Deledda è l’omaggio speciale che riceverà il presidente della Repubblica nella sua tappa nuorese.

Una copia del registro scolastico è custodita nell’istituto Podda, realtà storica che potrebbe festeggiare il centenario nel 2028 se non fosse per la doccia fredda dei tagli che le toglie l’autonomia e la accorpa a un altro istituto comprensivo. Nonostante la forte amarezza per un piano di dimensionamento tanto contestato, la scuola Podda, custode di documenti di grande interesse storico, farà dono al presidente Mattarella della pagella della scrittrice, in questa giornata tanto speciale che apre nel modo migliore le celebrazioni per i cent’anni dall’assegnazione del premio Nobel.

La figura di questa grande donna ispira anche un altro omaggio. Un’opera di Roberto Ziranu, artista del ferro, riproduce il volto della Deledda.

Sarà il dono della città al capo dello Stato per esprimere la gratitudine al presidente che con la sua presenza dà solennità alla cerimonia inaugurale dell’Anno deleddiano. Un tributo di grande prestigio per la figura e l’opera della scrittrice come pure un segno di attenzione verso una città piena di travagli, l’ultimo rappresentato dai tagli delle autonomie che spazzano via due scuole storiche di Nuoro, come l’istituto comprensivo Podda, che abbraccia anche il quartiere di San Pietro, dove la Deledda è nata nel 1871, e il liceo classico Asproni che ha formato generazioni di giovani.

