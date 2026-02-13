Il Flumini Mannu sorvegliato speciale 

Tra Decimomannu , Assemini e Uta l’innalzamento del Flumini Mannu, dopo il rilascio d’acqua della diga di Isili e le piogge, ha portato alla chiusura del guado Bau Arena attraversato dal Ponti Nou, ma qualcuno ha forzato il lucchetto e riaperto la strada, mettendo in pericolo tutti. A Siliqua , il maestrale ha strappato dal tetto in via Cavour l’impianto fotovoltaico della casa di Piergiorgio Lixia, 70 anni, ex sindaco: «Ho sentito un botto, ho trovato il telaio e diversi pannelli sparsi nel cortile».Problemi anche a Gergei, dove il vento ha divelto la copertura del campo da padel, facendo cadere anche pezzi della struttura.

Gravi danni a Sinnai , Torre delle Stelle, Solanas e Villaggio delle Mimose. A Torre delle Stelle un grosso albero ha ostruito la strada in via del Sagittario. Al Villaggio delle Mimose un altro albero ha abbattuto la recinzione di una villetta. Danni anche a Solanas . Per diverse ore la sindaca Barbara Pusceddu ha disposto la chiusura della pineta. Intervento di vigili del fuoco e polizia locale sul tetto della chiesa di Santa Barbara: il vento ha sollevato le lastre metalliche della navata centrale. «Una segnalazione dei dipendenti della biblioteca comunale di Sinnai ci ha messi in allarme», spiega il comandante della polizia locale Giuseppe Fiori: «Alcune lastre di rame minacciavano di abbattersi sulla piazza a causa del maestrale. I vigili del fuoco hanno rimesso tutto in sicurezza».

Interventi anche ieri sera a Solanas e al Villaggio delle Mimose, per la caduta di alberi sulla strada che hanno anche interrotto le linee elettriche. L’Enel era al lavoro per ripristinarle.

RIPRODUZIONE RISERVATA