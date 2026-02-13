Dall’omaggio a Cossiga alle vacanze, un legame forte 

Dal 2015, anno dell’inizio del suo settennato al Quirinale, Sergio Mattarella ha fatto della Sardegna una delle regioni più frequentate della sua attività istituzionale, con visite che hanno spaziato dalle cerimonie ufficiali agli appuntamenti culturali. La prima visita ufficiale in Sardegna risale al 2 ottobre 2017, quando il presidente partecipò a Cagliari all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università e alla cerimonia per l’80° anniversario della morte di Antonio Gramsci a Ghilarza. Poco dopo, il 26 febbraio 2018, è tornato nel capoluogo sardo per intervenire a una seduta solenne del Consiglio regionale nel 70° anniversario dello Statuto sardo, mentre l’estate 2018 fu la prima in cui Mattarella scelse l’Isola per le vacanze a La Maddalena, ripetute anche nell’agosto 2019. Nel 2020, poi il viaggio a Sassari, il 24 settembre, per ricordare il presidente emerito Francesco Cossiga nel 10° anniversario della sua scomparsa, mentre nel 2021 e nel 2022 il presidente ha scelto Alghero ancora una volta per le vacanze estive, incontrando anche i cittadini e sorvolando le aree colpite dagli incendi.

Il 25 maggio 2022 a Sassari, nuova visita per i 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer e nel 2023 nel Golfo dell’Asinara per la commemorazione dell’affondamento della corazzata “Roma”, seguita il 4 novembre a Cagliari dalle celebrazioni per il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate. Nel 2024, infine, l’ultima visita a Cagliari, il 16 settembre, per l’apertura dell’anno scolastico al Convitto nazionale Vittorio Emanuele II.

