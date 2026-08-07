Una task force a tutela degli animali 

Un presidio per garantire il benessere animale. Nasce una task force dedicata, messa in campo dal Comune con l’assessorato all’Ambiente e la Polizia locale, insieme ai carabinieri e alla Forestale, con l’obiettivo di garantire il rispetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Graziano Milia per proteggere cani, gatti e altri animali d’affezione, in primis dai rischi legati alle temperature estreme.L’ordinanza è stata firmata la scorsa settimana: “Vietato detenere, anche temporaneamente o per brevi periodi, cani, gatti o altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, aree esterne comuni, recinti o spazi confinati privi di idonea copertura coibentata o muraria, in particolare nella fascia oraria tra le 10,30 e le 18,30», si legge nel documento.

Interventi a tappeto

A sollecitare i controlli sono stati in questi giorni gli stessi residenti, con numeri che parlano chiaro: sono infatti circa un centinaio in totale le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine coinvolte. Tutte fatte da cittadini che, notando animali lasciati su balconi, terrazze o spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole, hanno scelto di attivarsi contattando le autorità competenti.La priorità per il Comune è dare assistenza agli animali d’affezione che vivono effettivamente una situazione di difficoltà. Il gruppo di lavoro con Ambiente comunale e vigili urbani, carabinieri e Forestale si avvarrà anche della collaborazione del Servizio veterinario dell’Asl, chiamato a fornire il supporto tecnico-sanitario necessario per la valutazione delle effettive condizioni degli animali segnalati, affinché si possa giungere a un puntuale accertamento di eventuali violazioni dell’ordinanza.

Il coordinamento

Per rendere più efficace e tempestiva la gestione delle richieste, l’amministrazione comunale sta attivando un punto di contatto interforze, pensato per coordinare in modo unitario tutte le segnalazioni e le richieste di intervento. Un canale unico che permetterà di velocizzare le verifiche sul campo e di evitare sovrapposizioni tra i vari soggetti coinvolti nei controlli. «Costruire una rete strutturata di collaborazione fra le istituzioni e le associazioni che hanno competenza rispetto alla tutela e al benessere degli animali d’affezione è tassello indispensabile della strategia di intervento dell’amministrazione e insieme la strada maestra per fare prevenzione e moltiplicare comportamenti virtuosi», spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura. «Riguardo alla recente ordinanza sul divieto di esposizione prolungata degli animali al caldo estremo e ad altre condizioni di maltrattamento, attueremo le misure previste», dice Mura. E annuncia: «In autunno, terminato il periodo di emergenza, anche attraverso il coinvolgimento del Servizio veterinario regionale, intendiamo mettere a sistema tutte le azioni e gli strumenti già attivati dal Comune: dalle sterilizzazioni, alle campagne di microchippatura e di adozioni, sino agli interventi di emergenza».

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