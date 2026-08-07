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Milano
08 agosto 2026 alle 00:18

Evade da casa, trapper in cella 

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MILANO. Nuovi guai per il 31enne Michele Corvino, conosciuto sulla scena trap con il nome d'arte di Daytona KK. Dopo la condanna a tre anni per droga, l'artista è stato arrestato con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Il musicista originario di Casal di Principe (Caserta), che negli ultimi anni ha costruito la propria fama soprattutto sul web, dove i suoi brani hanno raccolto migliaia di ascolti, è stato fermato dalla polizia nella notte tra il 6 e il 7 agosto durante un controllo in piazza Bottini, davanti alla stazione di Lambrate. L'autore di Pickup e Ferro Sporco, intorno all'1,30 si trovava fuori dalla propria abitazione. Il 31enne era stato arrestato dopo un controllo in via Bolzano. Nella sua Audi Q2 e nella sua abitazione gli investigatori avevano sequestrato quasi sei chili di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana, oltre a oltre 200 grammi di “wax”, un derivato della cannabis, e denaro.

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