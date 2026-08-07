L’Isola soffocata dal caldo estremo 

Mentre il nord Italia fa i conti con i temporali, l’anticiclone nordafricano continua a dominare il Mediterraneo: è destinato a rafforzarsi nuovamente nei prossimi giorni, minaccia caldo estremo almeno fino al 18 agosto e non sembra intenzionato a fare eccezioni per la Sardegna, dove le temperature restano ben oltre le medie stagionali.

Condizioni che hanno probabilmente avuto un ruolo nel malore che ieri alle 13 ha colpito un ragazzo di 19 anni sulla spiaggia di Tancau, Comune di Lotzorai: il giovane, già sofferente per una patologia, ha fatto in tempo a uscire dall’acqua e a raggiungere la sdraio accanto all’ombrellone, quindi è caduto sulla sabbia bollente in arresto cardiocircolatorio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Soccorso da due equipaggi del 118, la Croce verde di Tortolì e la Croce bianca di Baunei, il giovane è stato caricato a bordo dell’elicottero Echo Lima 3 dell'Areus arrivato da Elmas che l’ha trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro: è in terapia intensiva.

Mare a 33 gradi

Gli effetti dell’emergenza climatica si riflettono sulle famiglie, l’agricoltura, l’ambiente e persino sul mare: le acque del Mediterraneo hanno raggiunto temperature eccezionali, con punte fino a 33 gradi. Per i bagnanti significa immergersi in un mare sempre più tiepido, incapace di offrire sollievo dalla canicola; per gli ecosistemi marini è invece un campanello d'allarme. Le rilevazioni condotte da Greenpeace evidenziano un aumento delle temperature anche negli habitat sommersi e nelle aree marine protette, con possibili ripercussioni sulla biodiversità. Gli studiosi avvertono inoltre che un mare così caldo rappresenta un'enorme riserva di energia che, all'arrivo di correnti d'aria più fresche, potrebbe favorire la formazione di fenomeni meteorologici particolarmente intensi.

Blackout e bollette

Anche nell’Isola l’estate più torrida comporta un ricorso sempre più massiccio ai condizionatori: fenomeno che fa lievitare i consumi elettrici, da un lato mettendo in crisi le reti con black out sempre più frequenti e diffusi, e dall’altro fa emergere l’emergenza sociale della povertà energetica. Secondo una recente analisi di Anap Confartigianato Sardegna su dati Oipe e Istat, il 15,3% delle famiglie sarde, pari a circa 240 mila persone, vive in condizioni di difficoltà nel sostenere le spese per luce e gas, quasi il doppio rispetto a due anni fa. Per il 2026 la spesa complessiva per elettricità e gas è stimata in 849 milioni di euro, oltre cento milioni in più rispetto al 2025. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto anziani, famiglie a basso reddito e persone fragili.

Piante e animali

Il caldo non risparmia le campagne: nei vigneti sardi la maturazione delle uve procede più rapidamente del normale, anticipando i tempi tradizionali della vendemmia, ma soffrono un po’ tutte le produzioni agricole e l’allevamento. Secondo Coldiretti, oltre il 60% del territorio è colpito dalla siccità: penalizzate soprattutto le coltivazioni di mais, riso, pascoli, ortaggi, uva, olive e frutta, mentre la produzione di latte è calata del 20%.

In pericolo anche la fauna selvatica: il Wwf ha chiesto a tutte le Regioni, compresa la Sardegna, di sospendere o limitare l'attività venatoria nel mese di settembre come misura straordinaria di tutela. Siccità, caldo estremo e incendi stanno compromettendo la sopravvivenza di numerose specie proprio in una fase delicata del loro ciclo biologico.

Bollino giallo a Cagliari

Il ministero della Salute mantiene elevata per oggi l'allerta in molte città italiane: Cagliari, fra i centri monitorati, torna a un meno preoccupante bollino giallo rispetto al rosso dei giorni scorsi.

Nel frattempo la siccità costringe diversi comuni a ricorrere alle autobotti e sulle Alpi lo scioglimento del manto nevoso ha portato alla chiusura del rifugio Marco e Rosa sul Bernina, a 3.609 metri di quota: col rischio di frane, tenerlo aperto sarebbe stato pericoloso.

(ha collaborato

Roberto Secci)

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