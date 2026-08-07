Caro carburanti e jet fuel, 60 milioni nella variazione 

Come annunciato, alla fine la Regione verrà incontro alle aziende in sofferenza per il caro carburante legato alla crisi in Medio Oriente. L’emendamento in questione è all’articolo 12 della variazione da oltre due miliardi e parla di incrementi dei costi dei carburanti ma anche dei fertilizzanti. Per farvi fronte la Regione concede agevolazioni per un totale di cinquanta milioni di euro sotto forma di «contributi a fondo perduto, a parziale ristoro dei costi sostenuti tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2026. Chi sono i destinatari? Operatori dell’autotrasporto e del trasporto marittimo con sede operativa nel territorio regionale; aziende agricole con sede in Sardegna i cui aiuti sono erogati dalle agenzie agricole; micro, piccole e medie imprese sarde che lavorano nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Tutti i criteri e le modalità attuative per la concessione dei contributi saranno definiti con delibera di Giunta.

Le proposte

Non è l’unico intervento legato alla crisi in Medio Oriente. La situazione geopolitica internazionale ha determinato anche l’aumento del costo del jet fuel, cioè del carburante per gli aerei. Così, per i voli in continuità da e per la Sardegna è stato attivato un fondo da dieci milioni di euro chiamato “Adeguamento costi da jet fuel negli oneri di servizio pubblico”. «La situazione di grande instabilità derivante dai conflitti in Ucraina e Medio Oriente ha determinato un innalzamento non sostenibile delle quotazioni del carburante da jet fuel – si legge nella relazione della Giunta all’emendamento – che non può essere assorbita dagli ordinari decreti del ministero di Infrastrutture e Trasporti di imposizione degli oneri.

Sempre in materia di trasporto merci, è stato presentato un altro emendamento ma di opposizione (Riformatori) e che dunque difficilmente otterrà il via libera dell’Aula. Prevede la spesa di settanta milioni di euro per mitigare gli effetti economici derivanti dall’Ets, cioè l’eurotassa sulle emissioni di Co2. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA