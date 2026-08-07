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08 agosto 2026 alle 00:18

Spin time, firmata l’ordinanza: le famiglie saranno trasferite 

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Roma. Dalla prima assistenza garantita su strada a un sistema di accoglienza più strutturato: gli occupanti di Spin time saranno spostati. È questa la svolta contenuta nell’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri per le persone allontanate dallo Spin Time Labs, lo stabile di via Santa Croce in Gerusalemme sotto sequestro dove, dopo il principio d’incendio del 29 luglio, nessuno degli occupanti ha più potuto fare rientro. Intanto arriva alla comunità dello Spin Time e al primo cittadino il sostegno della segretaria del Pd Elly Schlein. «Voglio ribadire tutto il nostro supporto al sindaco di Roma. La proprietà ha rifiutato il piano del Campidoglio per l’acquisto dell’immobile e il suo utilizzo temporaneo per dar risposta all’emergenza. Il sindaco ha detto che il Comune non abbandonerà comunque la strada del possibile acquisto anche se i tempi si allungheranno, e noi siamo con lui».

Il provvedimento firmato da Gualtieri dà il via al trasferimento delle famiglie e degli altri abitanti verso soluzioni abitative temporanee. L’ordinanza prevede un percorso di assistenza alloggiativa d’emergenza di massimo 60 giorni, con il reperimento di strutture ricettive sul territorio. Il piano comprende anche il sostegno socio-assistenziale, scolastico e logistico per accompagnare le persone nella fase di transizione, oltre all’attivazione di uno sportello di accoglienza nelle aree vicine allo stabile.

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