Sinnai.
22 dicembre 2025 alle 00:31

Una preghiera nel presepe sommerso 

Tutto è iniziato 31 anni fa quando lo scultore Franco Congiu realizzò il presepe in pietra. Su iniziativa del Club sub Sinnai, si è rinnovato la scorsa notte a Solanas il rito del presepe subacqueo con i sommozzatori del sub Sinnai e dei carabinieri. A terra, la Guardia di Finanza, la Forestale, la Polizia locale e tantissimi fedeli. La manifestazione è iniziata con la celebrazione della messa nella parrocchia della Madonna della fiducia officiata da don Diego Zanda con la partecipazione del coro Segossini di Sinnai.

Presente anche la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu e l’assessore Alessio Serra. E’ seguita la processione in notturna lungo la spiaggia che ha preceduto le immersione dei sub sino al presepe di Franco Congiu, sistemato in una grotta naturale distante 200 metri dal bagnasciuga, a cinque metri di profondità. I sub si sono immersi ancora una volta raggiungendo le statuine , inginocchiandosi e pregando assieme a don Zanda. (r. s.)

M. V.