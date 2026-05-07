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Il convegno.
08 maggio 2026 alle 00:29

Una nuova terapia genica contro la talassemia 

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La talassemia oggi e nuove terapie. Il delicato tema è al centro della conferenza in programma oggi, dalle 9, nell’aula Thun dell’ospedale Microcitemico. L’iniziativa è organizzata dall’ente Renzo Galanello in collaborazione con Thalassazione e Ates ed è realizzata in coincidenza con la Giornata internazionale della Talassemia: per l’occasione il municipio e alcuni edifici pubblici di Cagliari e dei Comuni vicini saranno illuminati di rosso.

L’incontro sarà un momento privilegiato per comprendere nel dettaglio il funzionamento della terapia genica basata su Crispr-Cas9 (Casgevy), capace di modificare il Dna per riattivare l’emoglobina fetale e ridurre o eliminare le trasfusioni nei pazienti affetti da talassemia, recentemente approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Vogliamo approfondire il tema con scienziati, medici e pazienti, per la prima volta insieme attorno allo stesso tavolo», spiega Ivano Argiolas, presidente dell’ente Renzo Galanello, «per comprendere opportunità, modalità operative, limiti e rischi della nuova terapia».

Diversi gli interventi previsti e a seguire, la sessione celebrativa della Giornata internazionale della Talassemia. Alle 11 la speciale onorificenza “Ambasciatore del dono” sarà conferita per il grande impegno mostrato a Luciano Porcu, luogotenente del Battaglione Trasmissioni “Gennargentu” dell’Esercito italiano.

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