VaiOnline
L’intervista.
08 maggio 2026 alle 00:26

«Una delle pagine più belle della mia vita» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Nonostante sia giovane, mi sento già di dire che Cagliari rimarrà una delle pagine più belle della mia vita». A tre giornate dalla fine del campionato (la gara di domani con l’Udinese sarà la penultima per lui alla Domus), Marco Palestra quasi si commuove mentre parla del suo imminente addio nel corso della nuova puntata del format “My Skills” di Dazn, intervistato dall’ex centrocampista brasiliano Hernanes. Arrivato nell’Isola la scorsa estate in prestito secco, il forte 21enne esterno di Buccinasco tornerà all’Atalanta una volta finito il campionato, per poi trasferirsi, presumibilmente, in un top club europeo.

La Sardegna

«È stato un anno che mi ha cambiato la vita», ha tenuto a precisare Palestra. «Ogni partita mi ha dato più fiducia e ogni giocatore deve avere l’ambizione di diventare un top». L’impatto con Cagliari e con la Sardegna è stato da subito positivo. «Mi sono sentito supportato dai tifosi sin dal primo giorno che sono arrivato. Ho creato amicizie solide, anche nello spogliatoio si è creato un feeling pazzesco con i compagni. Poi la città, è splendida. Sapevo di arrivare in un posto speciale, non pensavo, però, che fosse così speciale», ha ammesso Palestra. «Quando stavo scegliendo se andare al Cagliari o meno, i miei compagni dell’Atalanta che già ci erano stati, mi hanno detto di andare di corsa, che non me ne sarei pentito. Direi che ho fatto benissimo ad ascoltarli».

La Nazionale

Palestra ha parlato anche della sua prima esperienza con la maglia azzurra, dolce e amara allo stesso tempo. «Sono stati momenti indimenticabili, nonostante il risultato mi hanno lasciato tanta forza. È inutile piangerci addosso, siamo tutti pronti a ripartire ancora più forti. In futuro faremo meglio, ne sono convinto. Da queste sconfitte si impara tanto».

Il futuro

Presto tornerà a Bergamo, ma sarà di passaggio. Per il suo cartellino sta per scatenarsi una vera e propria asta. «All’Atalanta ho avuto esperienze ed emozioni uniche sin da piccolo fino all’esordio in Serie A», ha ricordato l’attuale numero 2 rossoblù. «Anni bellissimi, non ho la medaglia dell’Europa League ma non la sentirei comunque mia, ho giocato poco. Sono stati comunque momenti unici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Obert: «Cagliari, ora un bel finale»

l Gaggini, Pilia
Le crisi

Usa-Vaticano, prove di disgelo «Lavorare insieme per la pace»

Il segretario di Stato Rubio da Leone XIV dopo gli attacchi di Trump 
Il caso

Delitto Mocci: i tre indagati in cella

I fratelli Tunis di Pirri e il quartese Campus sono accusati di rapina e omicidio 
Francesco Pinna
Regione

Protezione civile, c’è la nuova legge ma va via il capo

Merella si dimette e avverte: restano «criticità» non risolte 
Enrico Fresu
L’assessora Manca: «Vogliamo la rete ministeriale». La replica della minoranza: «L’ingresso di F2i non è necessario»

Aeroporti ai privati: «La Giunta svende la mobilità dei sardi»

Consiglio, scontro in commissione sulla cessione dello scalo di Cagliari 
Alessandra Carta
Salute

«È una grave malattia infettiva ma non è Covid»

Manzin: gli hantavirus hanno 20 diverse specie 
Sara Marci
Gli eventi

Sviluppo e innovazione, la nautica cresce

Aumenta l’export sardo, più 47% in due anni. Attenzione alla sostenibilità 
Viviana Montaldo