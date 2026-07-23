Un weekend dance in spiaggia e in città 

Oltre alla due giorni del Bastione, tanti appuntamenti nel weekend in città e dintorni.

Oggi. Torna il dopomare croccante all’Emerson con Mas, Sheldon, Sanna, con le percussioni di Pablo. Si balla all’Azul musica latina con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. White party universitario Atenevm all’Albachiara, dance e latina con i dj B-Miken e Ranzani. Al Bacan c’è Rovelli, poi selezioni deep house. Serata Euphoria alle Terrazze, djset house di Pinelli e Iannam.Al Caffè du Port, djset house di Ricci. Serata Escape al Frontemare, live a cena poi i dj Meloni, Venc e JFK (house/hits). Musica house con dj Contu al Flower e all’Oasi del Poetto con Testa. Cena e djset alle Cantine Pili, in consolle Capitano, Leoni e Farigu (house/latin). Sull’altra costa, al Maiori, djset con Foxy & Henry (funky/house).

Sabato. Bear weekend al Fico d’India, drag show e djset di Paky Chulo. Alle Terrazze musica house, pr di Euphoria. Djset house al Bacan, in consolle Maxi.M. All’Azul afro, latin e hits con i dj Casu, Bacchi e Cozzolino. Spyne di Radio 105 è l’ospite del Superclub della Marinella, i dj resident sono Leoni e Farigu. Venc, BMiken, Vargiu e Lucente mixano hits e latina all’Albachiara. All’Operà festa latina Bebecita e i dj Roly, Fueghito e Manolo. Al Flower dance con Simonluca e Vinci, mentre al Mai Tai c’è l’afrohouse di dj Testa. Fuori città, festa italiana allo Tsunami. Music bar al Club Nautico Chia. Al Maiori house con Two Lee. Allo Sciabecco ospiti i Currureddus Dreams, poi dance e latino con Mass, Piana e B-Miken.

Domenica. Reggaeton alla Marinella, con i dj Roly, Manolo e Fueghito. Party Bellini al Barcavela di Santa Margherita. Party Vespa a Is Molas: house con Venc, Meloni e JFK.



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