«Un sorriso con il giornale» 

L’entusiasmo di una nuova opportunità professionale può riservare insidie ma anche regalare una soddisfazione impagabile. «A marzo saranno tre anni da quando ho preso in mano questa attività, insieme a mio marito. Per me è la prima volta come edicolante, dopo anni nel settore commerciale. Un cambio di vita che mi riserva attimi preziosi». Sono le parole Barbara Pilloni, titolare, con il marito Cesare Sirigu, dell’edicola La Bottega dei sogni in via Umberto I nel centro di Jerzu, a un passo dai giardini pubblici.

Il mestiere dell'edicolante può occupare gran parte del tempo della giornata e richiedere un massiccio impegno per soddisfare le necessità della clientela. Eppure, quando tutto trova il suo preciso incastro, si parla di dedizione e di passione per il fare bene. Nonostante l’avvento della rete, il quotidiano cartaceo resiste e viene scelto anche se si ha l’abbonamento online: la carta rende la notizia più autentica. «Il sorriso che accoglie i clienti è la caratteristica che proprio da loro mi viene riconosciuta. Questo mestiere può regalare tanto, posso confermare che arricchisce e riempie la mia vita», racconta con entusiasmo Barbara Pilloni, tredici anni di lavoro alle spalle in un caseificio, mamma di tre figli. Per lei la fiducia è ciò che si crea con i clienti, a ogni incontro.

La determinazione conduce a iniziative sempre al passo con le esigenze dei tempi, per questo la Bottega dei sogni si occupa anche della vendita di libri, giocattoli, biglietti del trasporto pubblico, si propone come punto ritiro e offre servizi di pagamento. «Consegniamo i giornali al bar, ogni mattina, e, talvolta, anche a casa. Portiamo i quotidiani alla Clinica Tommasini, un passatempo per i pazienti e un’occasione di importanti condivisioni. Mi auguro che questa esperienza lavorativa prosegua così, con soddisfazione e scambio umano».

