«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese» 

In occasione del centenario del conferimento del Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, Nuoro e le istituzioni del territorio accolgono con orgoglio e attesa il capo dello Stato Sergio Mattarella, che domani sarà in città. La sua visita rappresenta non solo un omaggio alla scrittrice che ha portato il nome dell’Atene Sarda e del Nuorese nel mondo, ma anche un segnale di attenzione verso una comunità che quotidianamente affronta sfide complesse: dall’isolamento alle difficoltà infrastrutturali, dai costi energetici allo spopolamento.

Come ricorda Pierpaolo Milia , leader di Confindustria Nuoro-Ogliastra, «la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresenta un’occasione importante per riaccendere i riflettori sul nostro territorio. Nel 1926 Grazia Deledda portava il nome del Nuorese nel mondo, dimostrando che anche da aree periferiche possono nascere eccellenze universali. Cento anni dopo, quella lezione resta attuale. Le nostre imprese affrontano quotidianamente sfide importanti, ma continuano a investire, innovare e creare opportunità e lavoro. Auspichiamo che questa visita istituzionale trasformi il riconoscimento culturale in politiche concrete di sostegno allo sviluppo economico e sociale delle imprese e del territorio, presidi fondamentali non solo per l’economia, ma anche per la legalità».

Per Annico Pau , ex sindaco e membro dell’associazione Mazziniana, il valore simbolico della visita è enorme, ma la speranza è di un rapporto diretto con i cittadini: «Quando ero amministratore, non ho mai avuto visite di presidenti della Repubblica. L’incontro con Ciampi fu molto importante perché sentito dal popolo. Mi sarei aspettato una visita più vissuta tra la gente, fuori dal chiuso di un teatro, spero che il presidente sappia dare stimoli concreti alla città, e trovi la formula per destarla dal torpore».

Agostino Cicalò , presidente della Camera di Commercio e del Distretto Culturale del Nuorese, sottolinea l’importanza mediatico-promozionale dell’evento: «Il fatto che il Presidente ricordi Grazia Deledda ci qualifica e ci riconosce come un luogo e un territorio di cui si parla spesso per altro. Spero che l’occasione serva anche a illustrare a Mattarella le principali criticità della zona. La presenza del capo dello Stato può diventare un volano per il distretto culturale del Nuorese, di riflesso, per le imprese, valorizzando la cultura come leva economica».

Per Lisetta Bidoni , responsabile dell’istruzione per la Provincia, la visita è un segnale di attenzione e speranza: «La presenza dello Stato è importante per una città che affronta fragilità come spopolamento e criticità dei servizi. Questo centenario è un’occasione – ricorda – per avere un quadro completo della situazione e per sperare in una maggiore sensibilità verso la Sardegna. La sensibilità mostrata per la Deledda, e quindi per tutta Nuoro da Mattarella lascia ben sperare per un’attenzione verso i territori più fragili come i nostri».

Il giallo degli esperti

«In un articolo recente il mio nome – sottolinea Angela Guiso - è stato citato in modo errato e definito “profilo non adeguato”. Pur sorridendo per la svista, voglio ricordare chi ha creduto nel mio lavoro su Grazia Deledda e altri autori, confermando passione e dedizione nella mia ricerca».

Viabilità e sicurezza

Intanto Nuoro, sconvolta dalla tempesta del vento, si prepara al passaggio del corteo presidenziale, durante il quale chiuderanno le strade del centro, e in alcune vigeranno divieti. Dalle 14 di oggi: via Brigata Sassari, via Demurtas, via Roma, via Aspromonte, via Deledda e via Chironi. Domani, dalle 7.30 alle 14 off limits via Trieste, piazza Italia. Sarà vietato l’accesso anche ai parcheggi del centro commerciale di Biscollai, da via Segni a via Nasone.

