Piano regionale dei porti turistici, c’è il via libera: «Creerà sviluppo» 

C’è il via libera per il Prrpt, il Piano regionale della rete della Portualità turistica. La Giunta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu, lo ha approvato nella giornata di ieri. «Uno strumento di pianificazione fondamentale per un settore strategico che prevede investimenti su sicurezza, posti barca e sviluppo del turismo nautico», afferma l’assessore. «L’obiettivo è valorizzare la nostra isola quale meta attrattiva e fruibile gran parte dell’anno, garantendo una navigazione più sicura». La Sardegna ha 1.849 km di coste, ma a oggi conta solo 13,2 posti barca per km (media nazionale 20,5). «Divario da colmare per favorire lo sviluppo economico del settore e garantire opportunità in modo più omogeneo», dice Piu. La rete punta a creare «un sistema integrato per navigare in sicurezza lungo tutta la Sardegna, con servizi e opportunità distribuiti in modo più equilibrato». A sviluppare il piano l’assessorato ai Lavori pubblici: ha coinvolto, per competenza, gli assessorati di Ambiente, Enti locali e Trasporti in un lavoro sinergico che ha portato all’approvazione, dopo una condivisione con le associazioni di categoria. Il Prrpt potrà consolidare il ruolo strategico del turismo nautico per la crescita economica e sociale dell’Isola, oltre a generare nuove occasioni di sviluppo.

