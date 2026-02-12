VaiOnline
Nuove regole: penalizzati i cambi  di casacca 

È pronta per l'Aula la riforma del regolamento della Camera. Tra le principali novità ci sono anche misure che penalizzano i cambi di casacca. Ogni gruppo parlamentare ha dei contributi in base al numero degli iscritti: se un deputato cambierà partito non trasferirà più al nuovo gruppo interamente la sua quota ma solo un 50%, l'altra metà resterà al gruppo di provenienza. Un’altra regola prevede la decadenza da pressoché tutte le cariche - con l'eccezione del Presidente della Camera - ricoperte nell'Ufficio di presidenza e in quello delle Commissioni. La riforma del regolamento, che entrerà in vigore dalla prossima legislatura, approderà in Aula lunedì per la discussione generale e martedì potrebbe già andare al voto. Tra le previsioni: il superamento delle 24 ore che devono trascorrere dall'apposizione della questione fiducia al suo voto e lo statuto delle opposizioni.

Le penalità sui contributi per i cambi di casacca non si applicheranno qualora a spostarsi da un gruppo all'altro, contestualmente, siano almeno sette deputati. Visto che in questo caso, si configurerebbe «una scissione» su «base evidentemente politica».

