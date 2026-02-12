Brignone e Lollobrigida, l’oro è delle donne 

E sono sei. Luccica con il colore più prezioso il medagliere dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella primo tifoso, Federica Brignone è la più veloce di tutte nel SuperG e aggiunge l’oro olimpico nella sua straordinaria bacheca. Entra nella leggenda anche Francesca Lollobrigida che, nel pattinaggio, nella gara durissima dei 5000 metri, bissa il successo di sabato nei 3000. Fantastico argento per Arianna Fontana (è la sua 13ª medaglia) nello Short track. Bronzo dallo slittino, staffetta mista.

