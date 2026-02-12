VaiOnline
L’annuncio
13 febbraio 2026 alle 00:38

Idea Vannacci «Noi da soli alle Politiche? Non lo escludo» 

Obiettivo: le elezioni del 2027 con o senza il centrodestra. Anzi, Roberto Vannacci rilancia: «Corro anche da solo, non c'è nessun problema». L'ex vicesegretario leghista, e da dieci giorni leader di Futuro Nazionale, si prepara alla prima sfida elettorale che conta, le Politiche fra un anno. Forte delle nuove adesioni in arrivo e, a breve, del sostegno - anche economico - del Mondo al contrario. L'associazione, nata sulla scia del suo libro-scandalo e che vanta circa 5.000 soci, è pronta a seguirlo. Resterà un'associazione culturale ma almeno fino al 2027 offrirà fondi e personale alla nuova creatura dell'ex generale, per contribuire a consolidare il partito in Italia. Lo metterà per iscritto lunedì sera: l'assemblea voterà una modifica al proprio statuto per aggiungere la postilla transitoria (riferita all'impegno fino al 2027) e il paletto sull'uso del simbolo di FnV, esclusiva dell'eurodeputato e del partito. Mentre continua il suo tour in Italia (ieri era in un paesino nel Bresciano ma ripiegando in una pizzeria, perché la sala risultava già prenotata) Vannacci si porta avanti. Promette un pacchetto di misure sulla sicurezza che potrebbe presentare a marzo (forse in una conferenza stampa alla Camera) insieme ai “futuristi”.

