Referendum, Gratteri finisce nella bufera 

Scatenano la bufera le parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul referendum: «Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente», afferma il magistrato. Un intervento a gamba tesa che provoca l'ira della maggioranza.

Replicano duramente i ministri e anche i presidenti delle due Camere. Da Palazzo Madama, Ignazio La Russa controbatte: «Sono basito da questa grave dichiarazione che offende milioni di cittadini e alza il livello dello scontro». Il presidente della Camera Lorenzo Fontana si dice «dispiaciuto» e rinnova l'appello per un «dibattito sobrio e costruttivo». Mentre i comitati per il sì preparano una class action e il vicepremier Matteo Salvini annuncia di voler denunciare il procuratore, il Csm apre una pratica sulle affermazioni di Gratteri.

Il Guardasigilli

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si dice «sconcertato» dall'intervento del magistrato, chiedendosi polemicamente se «l'esame psico-attitudinale che abbiamo proposto per l'inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine». Netto anche il vicepremier Antonio Tajani: «Inaccettabile attacco alla libertà». La polemica oscura anche quella sul video pubblicato dal Pd, dove un estratto della gara olimpica degli italiani del curling veniva usato in un post sul referendum, poi rimosso dopo le proteste del Coni e degli stessi atleti.

Nel mezzo della bufera, Gratteri prova a ridimensionare le sue parole: «Sono state strumentalizzate e parcellizzate. Ho detto che a mio parere voteranno sì le persone a cui questo sistema conviene, ma non tutti quelli che votano sì sono appartenenti a centri di potere». Precisazione che tuttavia non serve ad abbassare la temperatura di una campagna referendaria ormai infuocata. Nell’imbarazzo del centrosinistra, perlopiù contrario alla riforma, anche Giovanni Bachelet, presidente del comitato “Società civile per il no”, definisce «offensivo e sbagliato» l’intervento di Gratteri.

