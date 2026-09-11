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Tresnuraghes.
12 settembre 2026 alle 00:31

Un riconoscimento al militare eroe 

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«Coraggio, professionalità e senso del dovere». Sono i valori che ieri mattina il capo di Stato maggiore dell’esercito, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, ha sottolineato nel ringraziare 24 militari che si sono distinti nel corso di interventi di soccorso che hanno permesso di salvare vite umane. Tra loro anche il sergente maggiore aiutante Massimo Deligia, in servizio presso il 45° reparto comando e supporti tattici “Reggio” della Brigata “Sassari”, ma originario di Tresnuraghes, che il 21 agosto mentre era in vacanza sulla spiaggia di Porto Alabe ha salvato un turista tedesco che rischiava di annegare. «Siete motivo di orgoglio per il Paese. A voi la riconoscenza di tutta l’Italia e di tutto l’Esercito per l’esempio che avete dato e il valore dimostrato», ha detto il capo di Stato maggiore ai militari.

Deligia – con la collaborazione di alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia – ha utilizzato una ciambella di salvataggio e una fune per raggiungere il turista e riportarlo a riva. Una volta tratto in salvo, il militare gli ha prestato i primi soccorsi e gli è rimasto accanto fino all’arrivo del personale sanitario.

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