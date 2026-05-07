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San Gavino
08 maggio 2026 alle 00:29

Un premio per lo chef Daniele Senis 

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Prestigioso riconoscimento per lo chef sangavinese Daniele Senis, 30 anni, che due anni e mezzo fa ha aperto a Miami il ristorante ‘Sardomare’, che ha ricevuto dalla Italy-America Chamber of Commerce Southeast il certificato di apprezzamento della qualità dei cibi preparati tipici della tradizione culinaria italiana.

«Questo premio – spiega lo chef - valorizza non solo la qualità della cucina, ma anche la capacità di rappresentare la cultura italiana fuori dal Paese. Essere tra i professionisti scelti per rappresentare e promuovere l’autenticità della cucina italiana in Florida significa portare avanti una responsabilità: raccontare la nostra cultura, i nostri prodotti e la nostra storia in modo vero, senza compromessi’.

Durante il festival “L’Autentico – The Italian Food & Wine Festival”, Daniele Senis ha avuto anche l’opportunità di portare al pubblico oltre 800 persone un piatto simbolo della Sardegna i malloreddus alla campidanese, realizzati con lo zafferano Monreale prodotto dallo zio Marco Senis. «È in momenti come questi - aggiunge lo chef – capisco quanto sia importante non solo cucinare, ma trasmettere un’identità. Da sardo, e da chef che ha costruito il proprio percorso lontano da casa, questo riconoscimento è un ponte tra le mie origini e il mio presente. È la prova che si può partire da una terra autentica e arrivare lontano, rimanendo fedeli a se stessi».

Un anno fa il ristorante sardo di Daniele Senis è stato inserito dal Gambero Rosso, la casa editrice italiana specializzata in enogastronomia attraverso la pubblicazione di guide,, nella top 20 degli italian restaurants di tutta la Florida.

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