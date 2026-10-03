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Simaxis.
04 ottobre 2026 alle 00:21

Un premio al miele di Arborèe 

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Il miele di corbezzolo dell’azienda agricola di Simaxis Arborèe, dei fratelli Daniele e Andrea Cossu, da anni impegnati nell’apicoltura biologica in Sardegna, ha conquistato le Tre Gocce d’Oro, il massimo riconoscimento del concorso nazionale “Grandi Mieli d’Italia”.
Il premio è stato consegnato a Castel San Pietro Terme, in occasione della 46ª edizione del concorso organizzato dall’Osservatorio Nazionale Miele, e il vincitore è stato annunciato dal giornalista e conduttore Patrizio Roversi. L’edizione 2026 ha fatto registrare numeri da record: 616 apicoltori e 1.772 campioni di miele provenienti da tutta Italia hanno partecipato al concorso. «Questo è un nuovo importante riconoscimento per noi, che valorizza il lavoro che portiamo avanti con passione e dedizione da più di 20 anni, e allo stesso tempo il nostro prodotto e il territorio dal quale nasce. Ottenere per il secondo anno le Tre Gocce d’Oro per il miele di corbezzolo ci rende particolarmente orgogliosi» spiega Andrea Cossu. ( s. p. )

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