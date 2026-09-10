«Un pezzo di storia iniziata 70 anni fa» 

Ogni racconto restituisce una vita di sacrifici, spesso colmati dalla soddisfazione di rapporti umani che crescono negli anni. «L’edicola Badalotti nasce circa settant’anni fa, con il nome di mia nonna ed è stata gestita da due suoi figli, uno dei quali diventa titolare nella seconda metà degli anni Ottanta. Nel 2004 comincia il mio percorso in questa storica edicola e, solo a fine 2025, rilevo l’attività mantenendone la continuità del nome», riassume Giovanni Claudio Mura, classe 1964, edicolante da ventidue anni e solo da dieci mesi proprietario dell’attività che porta il nome della famiglia Badalotti nella piazza Sulis di Alghero.

Un chiosco che a lungo è stato punto di riferimento per la sua posizione. L’evolversi del tempo e delle richieste nonché l’avvento della rete hanno alimentato momenti non sempre facili. Eppure, essere centro di confronto e di incontro abituale, resta ancora una motivazione importante per andare avanti. Quel sentirsi fulcro per un quartiere, una comunità. Tutto si lega alla passione per un mestiere che vuole resistere al tempo. In effetti, non si può negare quanto questa professione possa regalare preziose soddisfazioni, grazie al contatto diretto e quotidiano con la gente. Incontrare generazioni diverse arricchisce, colmare le richieste dell’oggi è una necessità che si rinnova.

«Certamente l’attività si è modificata negli anni, insieme alla centralità della vendita di quotidiani e riviste, oggi vengono garantiti anche nuovi servizi: pagamenti, consegna e ritiro pacchi, informazioni ai turisti. Tanti colleghi hanno abbandonato. Nonostante ciò, ci si adegua per soddisfare la clientela affezionata, con il sorriso e la massima disponibilità. Forse l’idea classica dell’edicola, di oltre quarant’anni fa non esiste già più, ma auspico di proseguire la mia vita lavorativa nel chiosco che tanto significa per me», conclude.

Federica Abozzi

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