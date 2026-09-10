Solinas e Satta condannati a risarcire la Regione 

Due sentenze gemelle, decise lo stesso giorno dalla stessa sezione della Corte dei conti sarda, ma con esiti opposti. Nel primo caso, l'ex governatore della Sardegna, Christian Solinas, è stato assolto insieme all'ex assessora Valeria Satta e all'ex capo di Gabinetto Maria Grazia Vivarelli per la nomina dell'avvocata Silvia Curto a direttore generale della Presidenza. La Procura chiedeva un risarcimento di oltre 454 mila euro, ma i giudici hanno riconoscono che la Curto aveva i requisiti professionali sufficienti, maturati nella gestione autonoma del proprio studio legale, sufficienti a giustificare la scelta fiduciaria della politica.

Diverso l’esito per la nomina di Antonio Belloi alla Protezione civile. Qui la Corte ha ritenuto che Belloi, ingegnere e vigile del fuoco, non avesse i requisiti di legge (funzioni dirigenziali) richiesti. Ancora più grave, per i giudici contabili, il fatto che Solinas e Satta abbiano proceduto nonostante un’istruttoria interna sfavorevole: una scelta ritenuta dolosa, che avrebbe – per la Corte - piegato le prerogative istituzionali a un interesse improprio. Entrambi dovranno risarcire in solido la Regione per 623.893 euro. Il discrimine, per i giudici, non è la natura politica delle nomine ma il possesso effettivo dei requisiti e la correttezza dell'iter. «Ci stupisce che situazioni praticamente identiche in fatto e in diritto abbiano condotto in un caso a una piena assoluzione, nell’altro a una condanna», commentano i difensori Silvio Pinna e Salvatore Casula.

Ieri mattina Solinas e altri imputati erano anche a processo in Tribunale per la vicenda legata alla vendita di un immobile e alla promessa della laurea honoris causa albanese: si prosegue l’8 ottobre.

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