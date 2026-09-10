Bonaccini ad Alghero: «Basta primarie, prima il progetto» 

Dalla legge elettorale alla leadership del centrosinistra, fino all’avanzata delle destre nazionaliste in Europa. Alla Festa dell’Unità di Alghero, Stefano Bonaccini, presidente del Partito democratico ed europarlamentare, guarda alle prossime sfide del centrosinistra. Argomento di stretta attualità la legge elettorale: «Oggi è successa una cosa abbastanza clamorosa», dice Bonaccini: «Giorgia Meloni, quando era all’opposizione, diceva che era una vergogna che gli italiani non potessero scegliere i parlamentari. Il Pd ha presentato un emendamento per reintrodurre le preferenze per tutti e la destra lo ha bocciato. Con la proposta attuale i capilista saranno bloccati e solo una parte degli eletti sarà scelta dagli elettori. Io dico al mio partito che bisogna smetterla con i “paracadutati”: ogni territorio deve poter esprimere i propri candidati». Le primarie possono essere ancora lo strumento per scegliere il candidato premier del centrosinistra?«Possiamo scegliere lo strumento che vogliamo: possono essere le primarie oppure può essere il partito che prende più voti a indicare la leadership. Ma per qualche settimana vorrei che non parlassimo di primarie e di nomi. Prima vengono i contenuti e un progetto per l’Italia»

L’obiettivo è anche recuperare un elettorato che in Europa si sposta sull’estrema destra. «È un fenomeno che denuncio da anni. Una parte dell’elettorato popolare che un tempo si sentiva rappresentato dalla sinistra oggi vota Le Pen, ha votato Trump, Salvini o Meloni. Tra chi ha avuto meno opportunità, purtroppo, oggi la destra raccoglie più consenso della sinistra. È lì che dobbiamo rimontare. Non abbiamo più davanti soltanto una destra conservatrice e liberale, ma un’estrema destra che presenta anche connotati neofascisti. Quando si arriva a dire che i bambini con disabilità devono essere separati dagli altri nelle classi, per me questo è fascismo».

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