«Alleanze e sicurezza sono importanti» 

«Venticinque anni fa il mondo si è fermato. Incollati agli schermi, abbiamo assistito con orrore e incredulità al crollo delle Torri Gemelle. Oggi ricordiamo. Le quasi 3.000 persone che quella mattina sono uscite di casa e non sono più tornate. I vigili del fuoco, gli agenti di polizia e i soccorritori che si sono precipitati tra il fumo e la polvere e hanno salvato innumerevoli vite. Le famiglie che hanno sopportato il peso della perdita per un quarto di secolo. L'11 settembre è stato l'evento più determinante del volgere del secolo. E ha riportato in primo piano l'importanza delle alleanze e della sicurezza collettiva». Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

«L’Europa ha capito immediatamente da che parte stare. Ci siamo schierati con l'America. Per la prima e unica volta nella sua storia, la Nato ha invocato l'articolo 5. Un attacco contro uno era un attacco contro tutti. Ci siamo uniti in difesa dei principi che ci uniscono al di là dell'Atlantico: libertà e democrazia. Coloro che hanno compiuto quegli attacchi volevano seminare il terrore ben oltre i confini di New York, della Virginia e della Pennsylvania. A distanza di 25 anni, sappiamo che hanno fallito. Le nostre democrazie hanno resistito. Le nostre società sono rimaste libere. E l'ideologia del terrore non è riuscita a imporre il proprio dominio sul nostro mondo», ha sottolineato von der Leyen, aggiungendo: «Oggi affrontiamo minacce diverse. Viviamo nuovamente in un contesto geopolitico turbolento, caratterizzato da rivalità tra grandi potenze, guerra e scontro tra Stati. Ma la lezione dell'11 settembre resta valida».

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