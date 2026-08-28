Un organo per San Biagio, raccolta di fondi  

Un organo per la chiesa di San Biagio, per accompagnare le messe e dare solennità alle celebrazioni liturgiche. Nella parrocchia intitolata al martire di Sebaste (compatrono di Dolianova con San Pantaleo) è stata avviata una raccolta di fondi per l'acquisto dello strumento musicale. L'iniziativa coincide con i festeggiamenti di questi giorni in onore di San Biagio, che si concluderanno domani sera con la processione notturna tra le vie del centro storico accompagnata dai gruppi folk, dai cavalieri e dalle note della banda musicale e delle launeddas. Chi vorrà, potrà lasciare un'offerta nell'apposita cassetta sistemata all'interno della chiesa.

«Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio», si legge nella bacheca facebook della parrocchia amministrata da don Sandro Zucca, «per questo è importante il contributo di tutti». Un'altra sfida per la comunità dei fedeli, che in questi anni si è distinta per impegno e generosità. Nel 2023, grazie a un'altra raccolta di fondi, è stato acquistato un vecchio carro agricolo dell'Ottocento a Domus de Maria, poi trasformato in un cocchio dalle sapienti mani degli artigiani di Dolianova per il trasporto del simulacro del santo per “sa Festa manna” di fine agosto.

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