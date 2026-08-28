Rinnovabili, microclima alterato: «Stress termico devastante» 

«In Sardegna la transizione energetica sta avvenendo in un totale vuoto di pianificazione tecnica, ignorando sia l’impatto che le temperature estreme hanno sulle fonti rinnovabili, con le batterie di accumulo in testa, sia gli effetti del fotovoltaico sul microclima, come già accertato dalla comunità scientifica». A sollevare il caso dello stress termico è Giovanni Cossu, l’ingegnere industriale audito anche in Consiglio regionale per fare il punto su quanto l’assalto delle rinnovabili metta a rischio ecosistema e paesaggio.

I dati

Cossu ha lavorato sui dati di Arpas per ricostruire la maggiore esposizione della Sardegna al mutamento meteoclimatico. L’analisi è sull’ultimo decennio, «a partire dal 2016 quando le temperature massime previste nelle tabulati riassuntivi dell’Agenzia regionale per la protezione non superavano i trentadue gradi. Oggi – continua l’ingegnere – quelle stesse tavole arrivano a quaranta gradi, in un crescendo che nel 2019 faceva registrare valori medi intorno a 36 gradi». Nel 2016, prendendo a riferimento agosto, il mese dell’anno normalmente più caldo, «la provincia di Cagliari registrava temperature massime medie intorno ai 32 gradi, con punte di 34. Adesso si oscilla tra i 34 e i 38, con picchi di quaranta. Un andamento – continua Cossu – da cui non fa eccezione tutto il Campidano sino a Oristano. Eppure stiamo assistendo a una corsa all’installazione dei gigawatt, dove a pannelli e pale si stanno aggiungendo le batterie di accumulo, la cui localizzazione sta avvenendo solo in base alla vicinanza alle linee elettriche, trascurando totalmente e dolosamente le caratteristiche microclimatiche locali. Ma si tratta di condizioni da cui dipende la funzionalità degli stessi impianti».

Il processo

Cossu spiega che «i pannelli solari subiscono una sensibile perdita di efficienza all'aumentare dei gradi. Quando si superano i 42, la superficie della cella fotovoltaica raggiunge facilmente i 70°C, causando un calo drastico e strutturale della produzione elettrica, proprio nelle ore di massimo irraggiamento e di picco dei consumi per il condizionamento. Sviluppare impianti senza considerare i tassi di ventilazione locale o l'effetto isola di calore dei grandi parchi a terra significa sovrastimare la reale capacità di generazione estiva». Importante anche l’impennata termica dell’ultimo decennio dal Marghine al Goceano, con temperature medie massime salite ad agosto da 30 a 34 gradi, quando non 36. «Considerando che gli impianti fotovoltaici possono determinare una variazione microclimatica sino a quattro gradi e mezzo, è evidente quanto servano scelte oculate per evitare di compromettere le vivibilità dei territori. Un aspetto al momento trascurato».

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