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Cabras
29 agosto 2026 alle 00:30

In 500 scalze sui sentieri del Sinis 

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Il caldo torrido non ha fermato le devote di Cabras. Ieri mattina cinquecento donne scalze hanno percorso otto chilometri a piedi tra i sentieri sterrati del Sinis per trasportare Santu Srabadoreddu al villaggio di San Salvatore.

a pagina 32

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