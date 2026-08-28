In 500 scalze sui sentieri del Sinis 

Il caldo torrido non ha fermato le devote di Cabras. Ieri mattina cinquecento donne scalze hanno percorso otto chilometri a piedi tra i sentieri sterrati del Sinis per trasportare Santu Srabadoreddu al villaggio di San Salvatore.
a pagina 32
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il caldo torrido non ha fermato le devote di Cabras. Ieri mattina cinquecento donne scalze hanno percorso otto chilometri a piedi tra i sentieri sterrati del Sinis per trasportare Santu Srabadoreddu al villaggio di San Salvatore.
a pagina 32