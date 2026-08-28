In due al Pronto soccorso 

Un solo specialista per turno, da inizio estate, con circa 60 accessi al giorno e due medici e “mezzo” in organico. Il Pronto Soccorso di Tempio è arrivato a fine agosto con il personale allo stremo. La Asl di Olbia ha subito una decisione della Regione a luglio. Uno degli specialisti assegnati al presidio tempiese dopo avere preso servizio e avere lavorato qualche giorno in Gallura è stato trasferito a Isili, in un ospedale che affronta una situazione drammatica. Per il reparto delle emergenze del Paolo Dettori è stata una decisione dalle conseguenze pesantissime. I medici in organico sono due, tra i quali il responsabile del servizio, Nicola Tondini. Un’altra dottoressa si divide tra Tempio e Olbia. Gli specialisti in pianta stabile nel Pronto Soccorso dell’Alta Gallura hanno accumulato decine di ore di straordinario e non sarebbero più nelle condizioni di andare avanti con i turni a raffica.

Il reparto delle emergenze del Paolo Dettori contribuisce anche ad alleggerire la pressione sul Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia che, anche questa estate e nonostante i rinforzi, ha operato e opera in condizioni proibitive. I medici del presidio olbiese hanno dovuto occuparsi di pazienti che per lunghi periodi, anche due settimane, sono stati ricoverati in Pronto Soccorso. Una situazione complessiva pesantissima, aggravata dalle condizioni pessime della medicina territoriale. Le organizzazioni sindacali prima della pausa estiva hanno incontrato i vertici dell’Asl e ribadito la loro linea : tutte le misure adottate in vista della stagione turistica hanno un carattere esclusivamente emergenziale, evidenziando la grave mancanza di linee di indirizzo definitive per l'Atto Aziendale. È stato posta espressamente la questione del blocco operatorio di Tempio, avanzando la proposta concreta di riconoscere e valorizzare la specificità e chiesta la riorganizzazione della Medicina d'Urgenza e del Pronto Soccorso di Olbia. (a. b.)

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