Brucia il cuore verde dell’Ogliastra Tre Canadair, 70 persone evacuate 

Duecento ettari di bosco e macchia mediterranea in cenere, una settantina di persone costrette a lasciare le loro abitazioni, compresi i 32 ospiti di una casa famiglia, due paesi (Arzana ed Elini) in ginocchio. Il cuore dell’Ogliastra si è trasformato ieri pomeriggio in un inferno di fuoco. Il rogo è stato appiccato in tre punti diversi intorno alle 14.30 a ridosso della statale Nuoro-Lanusei e poi si è esteso verso est, raggiungendo le periferie dei due centri abitati. Per spegnere il rogo impegnati tre canadair e sette elicotteri.

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