Un milione di euro per Poetto e Sant’Elia 

Quasi seicentomila euro per risistemare la passeggiata del lungomare Sant’Elia, poco più di mezzo milione per rimettere a nuovo passerelle e sistema dunale al Poetto. E ancora: un altro mezzo milione di euro per rimettere in ordine i parchi, piantare nuovi alberi abbattuti dal ciclone, sistemare il Giardino sotto le Mura e tutte le arre verdi in città danneggiate dopo il passaggio del ciclone Harry di poche settimane fa. Dopo la conta dei danni, la Giunta Zedda approva una delibera su proposta dell’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi e “liquida” le risorse (un milione seicentotrentamila euro complessivamente, dei 33 milioni e passa stanziati dal Governo per la Sardegna) per riparare i danni provocati dalle mareggiate: ora la palla passa al Consiglio per il voto finale e l’avvio dei lavori. Obiettivo: restituire il Poetto e la passeggiata di Sant’Elia prima dell’appuntamento di fine maggio con l’America’s Cup, quando Cagliari sarà per quattro giorni sotto gli occhi di tutto il mondo.

Le opere principali

Come era nelle previsioni, l’opera più rilevante (dal punto di vista economico) è la sistemazione del lungomare di Sant’Elia dove il vento e le onde hanno distrutto la ringhiera in acciaio marino, divelto pali dell’illuminazione pubblica e spaccato panchine e massi di granito. I lavori al Poetto, invece, prevedono, «la sistemazione delle passerelle distrutte, con una nuova pendenza per evitare che in futuro, in caso di mareggiate, l’acqua possa attraversarle», spiega l’assessora Giua Marassi. «Ma soprattutto i lavori saranno incentrati sul ripristino e l’implementazione del sistema dunale che ha rappresentato un argine al ciclone», aggiunge. Per questo motivo, l’amministrazione avvierà anche una campagna di sensibilizzazione per informare i cagliaritani sull’importanza di rispettare le dune al Poetto, evitando, come spesso accade durante l’estate, di calpestarle.

Il verde

Siccome nella contabilità dei danni lasciata da Harry ci sono anche parchi, giardini e aree verdi sparse in tutta la città, «sono previsti interventi di ripristino in tutti i parchi cittadini e la piantumazione di tutti gli alberi che sono stati abbattuti dal maltempo», conclude l’assessora.

