VaiOnline
Al Comunale.
22 dicembre 2025 alle 00:28

Un latte dolce in stato di grazia schianta il budoni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Latte Dolce 4

Budoni 1

Latte Dolce (3-5-2) : Salvato; Aiello, Cabeccia, Pinna; Bouabre, Piredda, Cotugno (18’ st Tesio), Mayr, Luiu (45’ st Sangare); Pulina (18’ st Tannor), Loru (37’ st Di Paolo). In panchina Petricciuolo, Peru, Canu, Desole, Macciocu. Allenatore Fini.

Budoni (4-2-3-1) : Tirelli; Taiappa, Madero, Farris, Nunez; Ladu (22’ st Schirru), O. Gomez (22’ st Mihali); Santoro (37’ st Garcia Martinoli), Mascia (22’ st Ferrari), V. Gomez (28’ st Krancmanis), Lujabanovič. In panchina Budano, Yanovskyy, Baltolu, Dessena. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Fermo di Torre Annunziata.

Reti : pt 5’ Santoro, 15’ Piredda, 17’ Pulina, 24’ Loru; st 39’ Tannor.

Note : ammoniti Madero, Mascia, O. Gomez, Farris, Cabeccia, Cotugno; angoli 5-4.

Sassari. Il risultato che non ti aspetti. Il Latte Dolce cala il poker in un derby dominato e mette in cascina una vittoria che mancava, in casa, dal 9 novembre. Il Budoni si affievolisce in un quarto d’ora e si mangia le mani per i tre punti persi che l’avrebbero traghettato, addirittura, in seconda posizione.

Due filosofie a confronto: il 3-5-2 di Fini contro il 4-2-3-1 di Cerbone. Ti aspetti una partita contratta dalla tattica e vieni smentito al 5’ quando Lujabanovič sradica un pallone a Cabeccia, sulla trequarti, sgasa e appoggia per l’interno in rete di Santoro. Lo 0-1 ospite cambia il piano ai sassaresi? Tutt’altro: lo inasprisce mettendo il turbo all’aggressività nel recupero palla.

Al 15’ arriva il pari: una punizione battuta velocemente innesca Piredda che trafigge Tirelli con una rasoiata dalla lunetta. Un minuto dopo Mayr perde e recupera palla in mezzo al campo, serve Pulina e arriva il raddoppio con una sberla di collo. Il tris è un diagonale di Loru innescato con soli tre passaggi dagli sviluppi di un calcio d’angolo ospite dal trio Salvato-Mayr-Pulina.

I ritmi forsennati della prima mezz’ora ritornano in apertura di ripresa con le folate dei primi 10’ di Ousman Gomez interrotte da un rigore concesso (fallo di Madero) a Loru e parato da Tirelli. Nel finale Tannor capitalizza un rimpallo sfortunato della retroguardia gallurese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari la butta via: 2-2

Folorunsho e Kiliçsoy ribaltano il Pisa, pareggio beffa all’89’ 
l nELLO sPORT
La Finanziaria riaccende il dibattito. Deidda (FdI): abbassate l’imposta, la competenza è sarda

Il taglio della tassa non decolla La proposta: tre euro tutto l’anno

L’opposizione vuole annullare l’addizionale sui biglietti: «Usate i 30 milioni destinati al progetto di fusione»  
Lorenzo Piras
Regione

Al Teatro Massimo 75 anni dopo «Ma non parliamo di Rinascita»

Dibattito sull’Autonomia, ricordando il Congresso del popolo sardo 
Roberto Murgia
La storia

Veglia il padrone morto da giorni in macchina

Dramma della solitudine a Sassari, il cane Napoleone non si è mosso dal corpo dell’amico 
Emanuele Floris
Legge di bilancio

Manovra in Aula Coesione, tagli per 300 milioni

Iperammortamento fino al 2028 Salvini: «Pensioni, ho detto no» 
Il caso

Trovato morto il 16enne di Novara

Era in un canale. Dario Cipullo era sparito venerdì dopo una cena tra amici 
Diplomazia

Putin, gelo sui colloqui ma apre a Macron

Peskov: «Presidente pronto al dialogo». L’Eliseo al lavoro per fissare l’incontro 
La rassegna.

La rinascita del vinile tra cuore e affari

Folla tra gli stand dell’ex Manifattura: «I vecchi dischi non passano di moda» 
Alessandra Ragas
San Michele.

Due studenti universitari pestati dal branco

Assaliti da un gruppo di ragazzini mentre andavano alla mensa di via Premuda 
M. V.