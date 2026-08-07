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Desulo.
08 agosto 2026 alle 00:15

Un incendio minaccia il polmone verde di Girgini 

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Non accenna a fermarsi l’emergenza roghi nell’Isola. A farne le spese nel tardo pomeriggio di ieri il Gennargentu desulese, con le fiamme che hanno interessato circa dieci ettari di macchia mediterranea, nella foresta di Girgini.

A garantire la risucita delle fasi di spegnimento anche tre elicotteri provenienti dalle basi operative di Sorgono e San Cosimo a Lanusei insieme al Super Puma decollato da Fenosu, con a bordo il personale del Gauf e Forestas.

A coordinare le operazioni di spegnimento e bonifica, andate avanti per gran parte della serata il Dos della Stazione Forestale di Tonara. Scongiurato il rischio di danni ad ovili e aziende zootecniche in un’area interessato dall’allevamento di bovini, suini e ovini.

«Siamo grati a tutte le forze che hanno operato sul campo per evitare che le conseguenze fossero ben peggiori», commenta la sindaca di Desulo, Alessandra Peddio che pone l’accento sul prezioso lavoro svolto da «Corpo forestale, Forestas e decine di volontari che dal paese si sono prontamente recati sul posto per offrire il proprio contributo e difendere un’area dall’alto valore naturalistico a cui tutti i desulesi e non solo sono profondamente legati».

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