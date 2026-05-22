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Capoterra.
23 maggio 2026 alle 00:12

Un fenicottero per la biodiversità 

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Quando il fenicottero lungo diciotto metri ha preso forma, tutti insieme hanno urlato “genti arrubia!”, chiudendo così l’evento speciale organizzato dal museo della Laguna in occasione della giornata mondiale delle biodiversità. Centocinquanta bambini, provenienti dalle scuole elementari di Su Loi e della Residenza del Sole – con l’ausilio dei ragazzi dell’Istituto Sergio Atzeni -, hanno formato ieri mattina un grande fenicottero umano in piazza Sant’Efisio, un’opera nata grazie alla collaborazione degli artisti di Castia Art che ha celebrato “il padrone” di casa della laguna di Capoterra. Alla realizzazione dell’opera di land art partecipativa hanno preso parte anche il sindaco Beniamino Garau, e la vice Silvia Sorgia, che hanno contribuito a formare l’occhio del fenicottero. L’opera realizzata dai bambini è stata ripresa dall’alto da un drone, che ha permesso di ammirare l’impegno e l’ordine dei piccoli artisti.

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