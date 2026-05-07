Un “Elisir d’amore” nel caldo luglio 

La lirica fa la turista: in estate due titoli ad Alghero, mentre la programmazione di Sassari è concentrata in autunno. Continua l'evoluzione dell’ente Marialisa de Carolis che allarga i confini geografici della stagione e allo stesso tempo mette alla prova orchestra, coro e maestranze con allestimenti poderosi. Come nel caso del “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, una primizia per Sassari che in Sardegna ha solo il precedente di Cagliari risalente ormai a 25 anni fa.

L’estate

Magari la crescita non è sempre lineare, vedi l'abbandono della lirica in piazza d'Italia dopo tre anni soddisfacenti (costi troppo elevati), ma resta il tentativo di dilatare il respiro della lirica e della sinfonica fuori dal teatro, come dimostra la mini-stagione dell'Alghero Festival con due titoli: “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e “Pagliacci”(17-19 luglio) di Ruggero Leoncavallo, entrambi per la regia di Alberto Gazale, direttore artistico dell'ente sassarese. L’Orchestra dell'ente in “Elisir d’amore” sarà diretta da Zu Zhong, mentre per “Pagliacci” la bacchetta è affidata a Daniele Agiman. Il Coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi, il Coro delle Voci Bianche da Salvatore Rizzu.

L’autunno

Tra sperimentazioni, sinergie con l'Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Sassari, musica nelle corsie degli ospedali, l'ente presieduto da Antonello Mattone vuole andare oltre la produzione degli spettacoli per occuparsi pure di formazione e diffiusione della cultura. Solo tre titoli, ma di spicco. Si comincia con “Il flauto magico” di Mozart (25 e 27 settembre) che sarà diretto da Gianluca Martinenghi per la regia di Hugo de Ana. Il 30 ottobre e primo novembre il “Don Carlo” opera della maturità verdiana. Sarà diretta da Federico Santi. Chiude la programmazione un'altra opera celebre di Verdi, ma decisamente più rappresentata: “Rigoletto” (11-13 dicembre) che vedrà il ritorno di Leonardo Sini nel golfo mistico del Comunale. Tra i due capolavori di Verdi la sinfonia n.3 di Gustav Mahler, imponente affresco musicale in cui l’autore racconta la natura, dai suoi gradini inorganici più bassi fino a Dio, che rappresenta una grande e inedita sfida per l'orchestra dell'ente de Carolis. Nelle prossime settimane il programma sassarese potrebbe arricchirsi, proprio sul versante sinfonico.

I protagonisti

Spazio come sempre agli artisti sardi con il gradito ritorno del soprano sassarese Francesca Sassu. Ritorna anche il concittadino Matteo Desole (l'anno scorso Sir Edgard in “Lucia di Lammermoor”) che questa volta debutta nel ruolo del Duca di Mantova in “Rigoletto”. Al soprano barbaricino Claudia Urru è stato affidato il ruolo della Regina della notte nel “Flauto magico”. Tra gli interpreti nazionalie internazionali, il tenore toscano Giorgio Berrugi sarà Don Carlo, affiancato dal soprano argentino Maria Belen Rivarola che interpreta Elisabetta di Valois. Astro nascente il soprano Maria Laura Iacobellis che sarà Gilda in “Rigoletto”. E ancora il tenore georgiano Irakli Kakhidze, il basso Andrea Mastroni, il soprano Maria Laura Iacobellis e il mezzo-soprano lituano Egle Wyss che l'anno scorso nel “Requiem” di Mozart ha diviso il palco con Francesca Sassu e Matteo Desole.

La prima

Ma è tempo di sollevare il sipario. Stasera anteprima al Duomo di Sassari, alle 20.30, con l’oratorio Beata Virgo Maria – Ecclesiae Christi Typus et Mater, musica e direzione del presbitero catalano Valentino Miserachs su libretto di Aurelio Zorzi. Protagonisti della serata saranno i solisti: Chiara Cabras (soprano), Irene Molinari (mezzosoprano), Nicolas Resinelli (tenore) e Michael Zeni (basso baritono), accompagnati dall´Orchestra dell´Ente de Carolis insieme al Coro dell´Ente de Carolis, preparato da Francesca Tosi, e al Coro Voci Bianche dell´Ente de Carolis, diretto da Salvatore Rizzu,

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