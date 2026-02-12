VaiOnline
L’intervista
13 febbraio 2026 alle 00:33

Un “Caffè Corretto” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maria Grazia Cucinotta è la stella de “La Moglie Fantasma” nella commedia di David Tristram, in tournée nell’Isola sotto le insegne del CeDAC Sardegna, che racconta l'apparizione in forma di spettro di una celebre attrice, morta improvvisamente al termine di una tournée: la defunta si presenta al marito, un affermato drammaturgo (interpretato da Pino Quartullo) rivelandogli di non essersi suicidata ma di essere stata assassinata.... Ma da chi? Ce lo racconterà questa mattina, in diretta su Radiolina dalle 8.10, proprio Maria Grazia Cucinotta, grande protagonista della puntata di “Caffè Corretto” condotta da Francesca Figus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 