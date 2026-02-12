Un “Caffè Corretto” 

Maria Grazia Cucinotta è la stella de “La Moglie Fantasma” nella commedia di David Tristram, in tournée nell’Isola sotto le insegne del CeDAC Sardegna, che racconta l'apparizione in forma di spettro di una celebre attrice, morta improvvisamente al termine di una tournée: la defunta si presenta al marito, un affermato drammaturgo (interpretato da Pino Quartullo) rivelandogli di non essersi suicidata ma di essere stata assassinata.... Ma da chi? Ce lo racconterà questa mattina, in diretta su Radiolina dalle 8.10, proprio Maria Grazia Cucinotta, grande protagonista della puntata di “Caffè Corretto” condotta da Francesca Figus.
