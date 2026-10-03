«Un buon test in vista della Juventus» 

Ci ha preso gusto, Fabio Pisacane, e ogni partita è buona per vincere, ma anche per sperimentare, come nel caso di ieri a Madrid contro il Rayo Vallecano. «Abbiamo voluto fare questo test con un avversario di alto livello per raccogliere determinate indicazioni in vista della ripresa del campionato», ha tenuto a precisare non a caso l’allenatore del Cagliari al termine della gara.

Tutti dentro

«Non abbiamo mutato lo spirito, mi fa piacere aver visto qualche nostro giovane, come Akarakiri e Piro, mi dispiace non aver potuto utilizzare Kevin Carlos, che avrebbe messo minuti nelle gambe, ma alla vigilia ha accusato un fastidio al retto femorale e lo valuteremo nei prossimi giorni», ha spiegato il tecnico rossoblù. «Tutti i ragazzi chiamati in causa si sono ben disimpegnati, da Sugawara a Massolin, passando per coloro che sin qui hanno avuto meno minutaggio». Sulev? «Ha qualità importanti, lo conosco bene e so cosa può darci potenzialmente e in prospettiva». Sugamele? «Ha la nostra fiducia, crediamo molto in lui e non è un caso se ha già esordito in Serie A e totalizzato due presenze. Anche oggi ha dimostrato le sue caratteristiche». Applausi poi per Nzola: «Mi fa piacere che ha ritrovato il gol. Non volevamo un’amichevole dove tutto sarebbe stato facile, bensì una sfida vera per tornare a Cagliari con ulteriori elementi e più consapevolezza».

Pronti a ripartire

Domani inizia la settimana che porta alla sfida con la Juventus. «La sosta così lunga è stata una novità. Siamo curiosi di riaccogliere i nazionali, dovremmo capire in che stato fisico arriveranno», prende tempo Pisacane. «Quando si hanno tante partite ravvicinate, è difficile lavorare con dei carichi importanti come abbiamo fatto noi. Abbiamo lavorato anche con dei carichi personalizzati, a seconda delle esigenze dei singoli calciatori». L’allenatore del Cagliari ha tenuto poi a precisare: «Non abbiamo mai staccato del tutto, sappiamo molto bene che dopo la sosta inizierà un altro campionato di trentatré partite e dovremo farci trovare pronti. La squadra si è guadagnata questo entusiasmo e dovrà meritarselo partita dopo partita». Infine: «Ringrazio i tifosi che anche stavolta si sono sobbarcati un’altra trasferta impegnativa, dobbiamo essere all’altezza di questa passione ed è per noi un mantra da tenere bene a mente».

Il protagonista

A prendersi la scena ieri al “Campo de Fútbol de Vallecas” è stato, soprattutto, M’Bala Nzola che ha indossato per la prima volta la maglia del Cagliari in una partita, dopo aver svolto una mini preparazione ad Asseminello dal giorno del suo arrivo. «Sono molto felice di avere segnato, dopo tanti mesi senza giocare», ha ammesso il 30enne attaccante angolano. «Aiutare la squadra a raccogliere il risultato è stato sicuramente importante», la premessa. «Personalmente mi sento bene e la sosta è stata utile perché ho potuto mettere dentro ulteriori carichi di lavoro al fine di raggiungere la migliore condizione quanto prima», ha sottolineato soddisfatto l’ex viola. «Ringrazio il mister e lo staff per la fiducia che mi stanno dando e per come mi stanno gestendo. Non vedo l’ora di dare il mio contributo, sono arrivato in un gruppo molto sano e forte, con tanti ragazzi validi». Un gruppo nel quale si è subito inserito. «Alcuni dei compagni li conoscevo già, molti li sto conoscendo adesso. Sono contento di vivere la realtà di Cagliari, che ho scelto alla fine della scorsa estate perché animato fortemente dalla volontà di aggiungere un’esperienza di alto livello, e significativa in tutto e per tutto nel mio bagaglio calcistico e nella mia storia italiana». Nzola non lo ha mandato a dire e lo ha ribadito: «Voglio fare una grande stagione e voglio farla col Cagliari, senza dubbio. Questo mi ha spinto ad accettare la chiamata del club».

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