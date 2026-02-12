Ultimi giorni per avere legna dal Comune 

Ultimi giorni per presentare domanda per avere legna da ardere che il Comune di Siniscola intende distribuire alle famiglie meno abbienti. L’assessorato alle Politiche sociali informa che è possibile richiedere l’assegnazione di legna di proprietà comunale a favore dei nuclei in difficoltà economica. Possono fare domanda i residenti con Isee familiare non superiore a 7 mila euro. Il legnatico sarà concesso gratuitamente, mentre carico, scarico e trasporto sono a carico del beneficiario. Il quantitativo disponibile, circa un metro cubo per nucleo, sarà suddiviso in parti uguali fino a esaurimento scorte. In caso di richieste superiori alla disponibilità, verrà stilata una graduatoria valida anche per eventuali successive assegnazioni. Le domande, da compilare sugli appositi moduli, scaricabili dal sito istituzionale del Comune, devono essere presentate entro il 17 febbraio. (f. u.)

