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L’Avana.
11 settembre 2026 alle 00:21

Ultimi accertamenti per Di Battista, nel pomeriggio forse il rientro in Italia 

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L’Avana. Alessandro Di Battista dovrebbe ripartire da Cuba in direzione Roma oggi, nel pomeriggio italiano. La partenza è subordinata agli ultimissimi riscontri medici, ma nel suo inner circle il clima è di speranza. Dopo l'operazione a cui è stato sottoposto d’urgenza la scorsa settimana, l'ex parlamentare pentastellato si trova nel reparto di terapia intensiva al quinto piano dell'Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras di L’Avana. Dal giorno del ricovero per forti dolori alla testa, le notizie sul suo conto arrivano con il contagocce: quello che si sa - grazie ad alcuni post della sua associazione “Schierarsi” - è che non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e starebbe affrontando «nel migliore dei modi» la delicata fase successiva all'intervento. La famiglia e i suoi amici sin dall'inizio hanno chiesto discrezione. E - a maggior ragione dopo l'annullamento del primo viaggio, inizialmente previsto per venerdì scorso - la scelta è stata di mantenere riserbo sul rientro fino alla fine, in attesa che sia davvero tutto pronto.

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