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04 ottobre 2026 alle 00:20

Ultima giornata al Bastione per il tesoro di Tutankhamon 

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Ultima giornata per visitare la mostra “Tutankhamon. La tomba, il tesoro, la scoperta” negli spazi della Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy, a Cagliari. L’apertura è alle 10, l’ultimo ingresso è alle 19. Dal giorno dell’inaugurazione, il 28 febbraio, ha registrato oltre 71mila visitatori. Un successo raggiunto anche grazie al suggestivo allestimento originale, che consente di realizzare una esperienza immersiva per rivivere una delle più sensazionali scoperte archeologiche di tutti i tempi: il ritrovamento della tomba del faraone Tutankhamon. L’esposizione propone il ricchissimo corredo funerario, le fasi della scoperta e le numerose storie che l’hanno accompagnata. Oltre al tesoro, la mostra svela la vicenda della sua scoperta con ricostruzioni scenografiche, tecnologia immersiva e realtà virtuale, permettono di rivivere l’emozione della scoperta del monumento funerario più celebre dell’antichità, dal punto di vista del suo scopritore del 1922, l’archeologo britannico Howard Carter.

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