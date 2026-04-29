“Ulissea”, Debora Petrina e Raffaele Stefani 

Ogni isola è una soglia e una memoria, ogni approdo è un punto di riconoscimento: il corpo diventa mare da attraversare, non più un luogo da abitare ma spazio da esplorare, ascoltare, occupare consapevolmente

“Ulissea / She Who Sails - Songs for the Sea Inside”, per Insulae Lab, è un’Odissea al femminile. Un viaggio in 8 tappe che naviga non solo il mare esterno, approdando fino all’Isola Sardegna, ma quello interiore che accarezza le nostre sponde interiori. Protagonista del percorso è proprio Ulissea, che naviga all’interno del suo corpo alla ricerca della sua identità. La geografia del viaggio è una mappa anatomica ed emotiva: pelle, cuore, mani, orecchie, occhi, ossa, sangue, voce sono coordinate da seguire e stabilire.

Costantemente in bilico tra approdi sicuri e orizzonti lontani, saranno Debora Petrina (progetto, testi, musiche, pianoforte, toy piano e voce) e il sound engineer Raffaele Stefani (elettronica e sound design) a dare vita ad una performance indimenticabile, densamente intensa e capace di catalizzare attenzione ed emozioni.

Una produzione originale affidata all’estro e alle esperienze di caratura nazionale ed internazionale di due artisti del suono e del racconto in musica, top player che sabato 16 maggio alle 19, immersi nelle suggestioni artistiche della alla Pinacoteca Nazionale di Sassari in piazza Santa Caterina, regaleranno alla platea una prospettiva musicale insolita, diversa, avvolgente votata all’ascolto del mare che ognuno di noi ha dentro di sé. Info e prenotazioni al 3498024059.

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