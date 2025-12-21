VaiOnline
Al Franchi.
22 dicembre 2025 alle 00:29

Udinese travolta, prima gioia viola 

Fiorentina 5

Udinese 1

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo (37' st Viti), Ranieri; Dodo, Mandragora (8' st Fortini), Fagioli (37' st Nicolussi Caviglia), Ndour, Parisi (26' st Kouamé); Gudmundsson, Kean (26' st Piccoli). In panchina Martinelli, Lezzerini, Kouadio, Kospo, Richardson, Sohm, Dzeko. All. Vanoli

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele (10' pt Sava), Solet; Zanoli (1' st Kamara), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (20' st Gueye), Bertola; Zaniolo (1' st Lovric), Davis (20' st Buksa). In panchina Nunziante, Padelli, Palma, Goglichidze, Ehizibue, Zarraga, Miller, Bravo. All. Runjaic

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: pt 21’ Mandragora, 42’ Gudmundsson, 50’ Ndour; st 11’ e 23’ Kean, 21’ Solet

Note . Espulso: al 7’ pt Okoye. Ammoniti: Zanoli, Parisi, Ranieri, Nicolussi Caviglia

Firenze. Ci sono volute ben sedici giornate ma la Fiorentina è riuscita a rompere il digiuno e a vincere la prima in campionato. Al Franchi arriva un successo travolgente, inatteso nella sua ampiezza: 5-1 all’Udinese. È vero che i friulani sono rimasti in dieci dopo una manciata di minuti per l’espulsione del portiere Okoye per un fallo fuori area su Kean, ma la vittoria della Fiorentina, che resta ultima in classifica, da un po’ di respiro. E ora potrebbe essere annunciato anche l’arrivo di Paratici come responsabile dell’area tecnica.

Sette minuti di gioco e la partita ha la svolta: Ndour lancia in profondità Kean, il portiere Okoye esce dall'area e investe il centravanti viola. L'arbitro Mariani estrae subito il rosso, che mette in discesa la partita. Nel primo tempo a segno Mandragora su punizione, Gudmundsson e Ndour. Nella ripresa il 4-0 di Kean, poi al 20’ lo squillo dell’udinese con Solet, a cui risponde subito Kean: la doppietta sigilla il risultato, i viola sperano di avviare la difficile rimonta. Intanto, la società revoca il ritiro.

