Tutti contro Antonelli a Montreal 

L'orizzonte più vicino porta alla pista di Montreal che tanto ama, quanto al futuro la parola ritiro non è ancora contemplata. Lewis Hamilton si prende la scena alla vigilia del week end del gp del Canada: il 41enne britannico, con il sorriso dei tempi migliori, giura fedeltà alla Ferrari e sposta il suo traguardo almeno per i prossimi cinque anni. "Ci provano in tanti a farmi ritirare, ho ancora un anno di contratto in Ferrari, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare qui per tanto tempo», ha chiarito il pluricampione del mondo. A Montreal Kimi Antonelli, meno della metà degli anni del britannico va a caccia della quarta vittoria consecutiva,e il primo rivale è l’altro britannico George Russell, suo compagno alla Mercedes: «A Miami è stata dura ma ho imparato molto, penso di trarne benefici per il resto dell'anno e arrivo qui con le idee chiare. Spero di essere competitivo con i nuovi aggiornamenti come lo sono state Ferrari e McLaren in Florida», ha detto. Intanto Antonelli è leader del mondiale: «Ora come ora non penso al campionato ma solo alle cose sa fare», ha concluso. Oggi prime prove libere alle 18.30 (italiane) e alle 22.30 le qualifiche per la Sprint race del sabato alle 18. Domani alle 22, le qualifiche per il Gp del Canada che si corre domenica alle 22. Tutto su Sky Sport.

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