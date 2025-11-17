VaiOnline
Washington.
18 novembre 2025 alle 00:31

Trump ai repubblicani: file di Epstein, sì alla diffusione 

Washington . Alla vigilia del voto alla Camera (oggi l’appuntamento) sulla pubblicazione dei documenti legati al caso Epstein, il presidente Donald Trump ha invitato i repubblicani a votare per la diffusione delle carte. «Non abbiamo nulla da nascondere ed è tempo di voltare pagina rispetto a questa bufala dei democratici, portata avanti solo per distrarre dal successo dei repubblicani», ha scritto sul social Truth. Trump ha poi attaccato i democratici, accusandoli di strumentalizzare la vicenda: «A nessuno importava di Epstein quando era vivo e se i democratici avessero avuto qualcosa, l’avrebbero reso pubblico prima della nostra vittoria elettorale». Il dipartimento di Giustizia, continua, «ha già pubblicato decine di migliaia di pagine su Epstein e sta indagando su diversi funzionari democratici» in merito alla loro «relazione» con lui. E qui Trump cita «Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers».

Intanto, ieri a Times Square è spuntato un cartellone pubblicitario con la scritta: “Certamente sapeva delle ragazze”. Finanziato dal gruppo Home of the Brave, il poster cita la frase del finanziere pedofilo secondo la quale Donald Trump era al corrente dei suoi misfatti.

