Tre progetti fermi, un quarto a rilento: fondi da restituire 

Cinque milioni e mezzo di euro nel salvadanaio di Palazzo Ducale. Da restituire se Bruxelles li chiederà indietro per le opere non realizzate coi fondi del Pnrr. Dell’accantonamento ha dato notizia nei giorni scorsi, in II Commissione, l’assessore al Bilancio, Giuseppe Masala, in una disamina sui 42 progetti finanziati con 68 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lavori che hanno come scadenza ultima, per la loro conclusione, il 30 giugno 2026. Quattro di questi però, riferisce l’esponente di giunta, non verranno terminati in tempo. Si parla dell’opera di messa in sicurezza della diga di Bunnari Bassa, e dei cantieri dedicati al restauro, al completamento e alla ristrutturazione di due edifici di via Zara. Costruzioni che avrebbero dovuto essere adibite a uffici dei servizi sociali, ma restano al palo frenate nell’intervento da un contenzioso con la ditta vincitrice dell’appalto. «Escludo per questi tre - afferma Masala, lapidario- che si riesca a rispettare la deadline».

Uno spiraglio, seppur minimo, esiste invece per la quarta opera, il palazzetto sportivo polivalente di via Kennedy dove le operazioni sono a buon punto. In caso contrario l’amministrazione comunale dovrà rimborsare il milione e 50mila euro speso finora per l’impianto aggiungendolo alle altre cifre che, per la precisione, ammontano in totale a 5 milioni e 445mila euro, recuperate dall’avanzo libero del rendiconto attivo. «La via d’uscita potrebbe essere la proroga ai lavori», si augura l’assessore. Sei mesi o un anno, di cui si parla da tempo nei corridoi dei ministeri perché il problema riguarda tutta la penisola così come il Vecchio Continente. Oppure si spera che alcuni cantieri, iniziati con risorse ministeriali e regionali, e poi confluiti nel Pnrr, possano essere stralciati dall’ultimo approdo. In ogni caso le opere verranno realizzate, si assicura, trovando altre forme di finanziamento.

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