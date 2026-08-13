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San Nicolò Gerrei.
14 agosto 2026 alle 00:13

Tre giorni di stop per il poliambulatorio 

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Disagi sanitari nel Gerrei alla vigilia di Ferragosto. Da oggi a domenica resteranno chiusi i poliambulatori di San Nicolò Gerrei, Villasimius e Muravera. Le attività riprenderanno lunedì. Lo stop riguarda i servizi ambulatoriali e specialistici e non la guardia medica, che resterà operativa.

Per le esigenze amministrative ci si dovrà rivolgere allo sportello della Direzione del distretto in via Sardegna a Muravera (dalle 8,30 alle 12,30), anche chiamando ai numeri di telefono 070.6097855, 070.6097860 e anche 070.6097880.

Il provvedimento interessa chi deve accedere al punto prelievi e alla diabetologia territoriale. Un disagio che si intreccia con un secondo problema nel territorio: per carenza e impossibilità di reperire personale sanitario resterà chiusa anche la guardia medica di Ballao dalle 20 di oggi alle 8 di comenica. Una nuova sospensione è prevista anche il 23 agostodalle 8 alle 20. Per le urgenze non differibili e soltanto per attività ambulatoriale, non domiciliare, i pazienti di Ballao potranno rivolgersi alla guardia medica di San Nicolò Gerrei (che è punto di riferimento anche per Silius e Villasalto) chiamando ai numeri 070.6092520 e 366.9373540.

Due servizi diversi, dunque: poliambulatorio chiuso durante il giorno e guardia medica operativa, con un carico potenzialmente maggiore proprio nel fine settimana di Ferragosto. Per le emergenze resta attivo il numero unico europeo 112.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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