VaiOnline
Roma.
02 febbraio 2026 alle 00:36

Travolto da un’auto, muore 18enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Investito da un'auto mentre attraversava la strada a Roma. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo a Mirco Garofano, un ragazzo di appena18 anni. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. Mirco si trovava in prossimità del civico 7, dove c'è un attraversamento pedonale, quando è stato centrato da una Smart guidata da un uomo di 32 anni che si è fermato per prestare aiuto. Inutili i soccorsi da parte del personale sanitario del 118: il ragazzo è morto sul colpo. L'automobilista è stato invece portato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito sull'assunzione di alcol e droga. Si attendono i risultati che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Sul posto sono confluite diverse pattuglie della polizia locale che hanno effettuato a lungo i rilievi e avviato indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Il Sulcis è senza corrente, sindaci sul piede di guerra

Pesanti disagi a Carbonia: si ricorre a un maxi generatore 
Andrea Scano
Regione

Sanità, caos nomine Via anche il direttore dell’assessorato

Oppo a un passo dalle dimissioni Schell verso la direzione generale 
Roberto Murgia
Il caso

Appello dai campi: «L’acqua delle dighe non vada sprecata»

Monte Pranu al limite, paratie aperte Milioni di metri cubi finiscono a mare 
Fabio Murru
La guerriglia

Meloni a Torino visita i poliziotti E c’è un fermo

La premier sull’aggressione: «È stato un tentato omicidio» 
Milano

Il rapinatore spara, l’agente risponde e lo colpisce al capo

Aveva rubato la pistola a un vigilante Rogoredo, caso-fotocopia dopo 6 giorni 