Travolto da un’auto, muore 18enne 

Roma. Investito da un'auto mentre attraversava la strada a Roma. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo a Mirco Garofano, un ragazzo di appena18 anni. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. Mirco si trovava in prossimità del civico 7, dove c'è un attraversamento pedonale, quando è stato centrato da una Smart guidata da un uomo di 32 anni che si è fermato per prestare aiuto. Inutili i soccorsi da parte del personale sanitario del 118: il ragazzo è morto sul colpo. L'automobilista è stato invece portato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito sull'assunzione di alcol e droga. Si attendono i risultati che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Sul posto sono confluite diverse pattuglie della polizia locale che hanno effettuato a lungo i rilievi e avviato indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA