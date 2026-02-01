A Tertenia corrente a singhiozzo da 10 giorni 

Presto, forse già nei prossimi giorni, chi abita al centro di Tertenia verrà inghiottito in un tunnel di passione. Con disagi annessi e connessi alla viabilità e alla normale vita quotidiana. Perché E-Distribuzione ha pianificato interventi, in qualche tratto anche invasivi, per assicurare all’utenza una rete elettrica potenziata, cancellando quelle criticità che, da tempo, tengono in ostaggio i residenti. Un’emergenza acuita da Harry, il ciclone che ha destabilizzato gli impianti elettrici che alimentano il paese dell’Ogliastra.

Oltre 120 utenti, dai giorni successivi alla tempesta, convivono con un servizio che fa i capricci. Le segnalazioni più frequenti sono arrivate dalle vie Sardegna e Roma, le zone più centrali dell’abitato. I tecnici del colosso dell’energia elettrica sono arrivati in forze a Tertenia, cercando soluzioni tampone per restituire all’utenza il servizio indispensabile. «La situazione è migliorata rispetto ai giorni scorsi ma non certo risolta», afferma il sindaco, Giulio Murgia, che sin da subito ha sollecitato il ripristino delle linee. «Ma soprattutto interventi duraturi, perché le criticità si evidenziavano anche prima del ciclone, che ha soltanto contribuito a far emergere in maniera significativa i problemi». I disagi dei prossimi giorni sono inevitabili: «Ci è stato comunicato che sono in programma diversi interventi. Eventuali disagi saranno comprensibili, ma allo stesso tempo confidiamo che i lavori possano essere risolutivi, a garanzia di un servizio eccellente».

RIPRODUZIONE RISERVATA