Barbagia.
02 febbraio 2026 alle 00:36

Sul Gennargentu mute anche le linee telefoniche  

Blackout elettrici con la neve e imprenditori del centro Sardegna che lamentano continui blackout. Non solo. Anche le linee telefoniche in Barbagia rappresentano un problema. Non appena due fiocchi di neve arrivano nei centri più alti dell’Isola, da Fonni a Desulo fino a Belvì, spesso accade che i residenti siano costretti a continue interruzioni, con problemi e ripercussioni sulle attività produttive. In passato, i blackout si sono prolungati per giorni. Di questo hanno discusso il deputato di FdI Salvatore Deidda e il numero uno della Confindustria nuorese Pierpaolo Milia con i vertici di E-Distribuzione Sardegna. Nel corso dell’incontro si è parlato degli interventi dell’azienda, con la realizzazione entro l’anno di una cabina primaria ad Abbasanta, il raddoppio della potenza fra Macomer e Tossilo e altri lavori per ridurre guasti e disservizi.

Sul fronte telefonico, invece, sul Gennargentu ancora linee mute tra Fonni e la valle di Aratu. Diversi i disagi nelle strutture ricettive, da oltre una settimana. «Un vero incubo - racconta Annamaria Pirellas, dell’agriturismo Parco Donnortei - da giorni, il ripetitore nel nostro terreno non riceve alcun segnale e per raccogliere le prenotazioni siamo costretti a recarci a Fonni». Il guasto nasce dal ripetitore sul Monte Ortobene che non trasmetterebbe». «Dieci giorni di isolamento di un’area così vasta, in cui insistono imprese e aziende agricole e che è attraversata dalla strada Fonni–Desulo, percorsa ogni giorno da tantissime persone, sono oggettivamente troppi», afferma la sindaca di Fonni Daniela Falconi.

